Highlights e gol Verona-Bologna 2-2 | Serie A 2020 2021 VIDEO

Il VIDEO con gli Highlights e i gol di Verona-Bologna 2-2, match valido per la trentasettesima giornata di Serie A 2020/2021. Termina in parità il match del Bentegodi, dove non mancano i gol e le emozioni. Padroni di casa avanti due volte, prima con Faraoni e poi con Kalinic, ma sempre ripresi. La squadra di Mihajlovic lascia il Veneto con un punto in tasca grazie alle reti di De Silvestri e Palacio. In alto e di seguito le immagini salienti della sfida. LE PAGELLE GOL 1-0 (Faraoni) GOL 1-1 (De Silvestri) GOL 2-1 (Kalinic) GOL 2-2 (Palacio)

