Hellas Verona-Bologna | le formazioni ufficiali

(Di lunedì 17 maggio 2021) Ecco le scelte definitive dei due tecnici per, posticipo del lunedì sera che chiuderà la 37a giornata di Serie A 2020-21:(3-4-2-1): Pandur; Ceccherini, Gunter, Dimarco; Faraoni, Barak, Ilic, Lazovic; Zaccagni, Bessa; Kalinic. All. Matteo Paro (sostituisce Juric, squalificato).(4-2-3-1): Ravaglia; De Silvestri, Tomiyasu, Soumaoro, Dijks; Schouten, Soriano; Skov Olsen, Vignato, Sansone; Palacio. All. Sinisa Mihajlovic. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

...di Serie A con il posticipo delle 20.45 trae Bologna . Domani ci sarà poi il recupero di campionato tra Lazio e Torino, prima dell'ultimo turno in programma il prossimo weekend. L'di ...... gol e highlights, Ranieri soddisfatto (Serie A)BOLOGNA: I TESTA A TESTA Il bilancio dei precedenti della diretta diBologna al Bentegodi in Serie A è di 21 con 6 successi per l'...Il centrocampista piace in Italia ma ha estimatori anche in Inghilterra Nome nuovo per il centrocampo dell’Hellas: a quanto infatti riportato dai colleghi di TuttoMercatoWeb, il Verona avrebbe messo n ...Il Napoli è ad un passo dalla Champions, merito di una grande prestazione offerta a Firenze dove aleggiava un triste ricordo: ora serve l'ultimo sforzo.