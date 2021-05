Harry e Meghan Markle, è successo anche questo: “Sfrattati dalle stanze reali e trasferiti” (Di lunedì 17 maggio 2021) Non è dato sa sapere con precisione quando, ma tra poco Harry e Meghan Markle diventeranno genitori bis. Dopo il piccolo Archie, che ha spento 2 candeline poche settimane fa, i duchi di Sussex aspettano una bambina. E ovviamente i bookmakers britannici si sono già scatenati sul possibile nome. Sono diverse le ipotesi che circolano sul nome che avrà la bimba: molti sostengono che si chiamerà Diana come omaggio alla mamma del principe, ma si rumoreggia anche sul nome Lily, in onore della regina Elisabetta e in queste ultime settimane hanno preso quota anche Allegra, Alexandria, Emma e Victoria. L’ultima ipotesi che sarebbe sempre più papabile è quella invece di un tributo al principe Filippo, nonno di Harry e consorte della sovrana scomparso da poco. La figlia degli ex duchi di Sussex ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 17 maggio 2021) Non è dato sa sapere con precisione quando, ma tra pocodiventeranno genitori bis. Dopo il piccolo Archie, che ha spento 2 candeline poche settimane fa, i duchi di Sussex aspettano una bambina. E ovviamente i bookmakers britannici si sono già scatenati sul possibile nome. Sono diverse le ipotesi che circolano sul nome che avrà la bimba: molti sostengono che si chiamerà Diana come omaggio alla mamma del principe, ma si rumoreggiasul nome Lily, in onore della regina Elisabetta e in queste ultime settimane hanno preso quotaAllegra, Alexandria, Emma e Victoria. L’ultima ipotesi che sarebbe sempre più papabile è quella invece di un tributo al principe Filippo, nonno die consorte della sovrana scomparso da poco. La figlia degli ex duchi di Sussex ...

