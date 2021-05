Green pass covid Italia, ipotesi dopo prima dose vaccino (Di lunedì 17 maggio 2021) Green pass covid dopo la prima dose di vaccino e scadenza oltre i sei mesi. Sono le ipotesi allo studio del governo, che oggi ha definito la nuova roadmap delle riaperture. L’ipotesi è dunque quella di rilasciare la certificazione non attendendo il completamento dell’intero ciclo e di allungare oltre i sei mesi la scadenza del pass. Al riguardo, sono stati chiesti agli esperti degli approfondimenti ad hoc. Il decreto riaperture precedente introduceva in prospettiva lo strumento del pass vaccinale, per rendere più fluidi i movimenti in entrata e in uscita da regioni di colore diverso. Una sorta quindi di lasciapassare interno. Il pass, che potrà essere rilasciato ... Leggi su italiasera (Di lunedì 17 maggio 2021)ladie scadenza oltre i sei mesi. Sono leallo studio del governo, che oggi ha definito la nuova roadmap delle riaperture. L’è dunque quella di rilasciare la certificazione non attendendo il completamento dell’intero ciclo e di allungare oltre i sei mesi la scadenza del. Al riguardo, sono stati chiesti agli esperti degli approfondimenti ad hoc. Il decreto riaperture precedente introduceva in prospettiva lo strumento delvaccinale, per rendere più fluidi i movimenti in entrata e in uscita da regioni di colore diverso. Una sorta quindi di lasciaare interno. Il, che potrà essere rilasciato ...

