Grazie a Caos Film | booktrailer | audiolibri e TV diventano i primi alleati dei libri

(Adnkronos) - Roma, 17 maggio 2021. Negli ultimi anni le abitudini dei lettori sono profondamente cambiate, lo testimoniano i dati riferiti alle vendite di libri in Italia suddivise per canale. Sempre più lettori, infatti, si affidano al web per scegliere la loro prossima lettura, basti pensare alla crescita vertiginosa registrata dal canale on-line, che è passato dal 27% al 43%. Più di quattro lettori su dieci, quindi, ordinano le loro opere letterarie preferite direttamente dalle piattaforme digitali, Amazon su tutte. Anche i dati che riguardano gli e-book confermano questa tendenza, registrando un incremento del 37%. In questo, scenario possono rivelarsi davvero preziosi gli strumenti che accrescono anche sul web la visibilità dei libri, booktrailer e audiolibri su tutti.

