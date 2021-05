(Di lunedì 17 maggio 2021) "E' undella federazione per il, e che dovevamo ai tifosi". Così il presidente della Figc, Gabriele, al termine del Consiglio federale dopo aver annunciando il ...

Advertising

CORNERNEWS24 : #Calcio - Gravina, rinnovo Mancini investimento sul futuro Presidente Figc 'centrato obiettivo, sono molto contento' - TUTTOJUVE_COM : Gravina: 'Il rinnovo di Mancini è un investimento sul futuro' - STnews365 : Mancini: 'Felice per il rinnovo, ci aspettano grandi eventi' Le parole del ct dell'Italia dopo l'annuncio del presi… - giornaleradiofm : Approfondimenti: Gravina, rinnovo Mancini investimento sul futuro: (ANSA) - ROMA, 17 MAG - 'E' un investimento dell… - serieAnews_com : ???? #Italia, la Federazione conferma il rinnovo del #Mancini fino al 2026 -

Ultime Notizie dalla rete : Gravina rinnovo

Soddisfatto per ilanche il ct che ha espresso tutta la sua soddisfazione: "Sono molto felice. Io eci siamo trovati bene, abbiamo lavorato tanto in questi due anni. Siamo migliorati ...Lo ha detto Gabriele, presidente della Figc, suldel ct fino al 2026. "Con lui ci siamo trovati bene, c'è assoluta affinità - ha aggiunto - . C'è condivisione dei ruoli. Facciamo ...Per questo gli dico grazie a nome di tutti". Lo ha detto Gabriele Gravina, presidente della Figc, sul rinnovo del ct fino al 2026. "Con lui ci siamo trovati bene, c'è assoluta affinità - ha aggiunto - ...(ANSA) – ROMA, 17 MAG – “Mancini ha accettato un contratto dal punto di vista economico nettamente inferiore rispetto a quello che potrebbe essere un impegno all’interno di un club. Ha fatto una scelt ...