Grande Fratello Vip 6 | Gabriel Garko | Barbara Bouchet e Anna Oxa tra i concorrenti?

Gabriel Garko, Anna Oxa e Barbara Bouchet potrebbero essere i primi tre concorrenti del Grande Fratello Vip 6, stando alle indiscrezioni raccolte da Santo Pirrotta. Indiscrezione vuole che al Grande Fratello Vip 6 ci saranno anche Gabriel Garko, Barbara Bouchet e Anna Oxa, e non in studio ma come concorrenti all'interno della casa di Cinecittà. A rivelarlo è stato Santo Pirrotta nella puntata odierna di Ogni mattina, il talk in onda su TV8 condotto da Adriana Volpe. Come il giornalista ha sottolineato, è ancora troppo presto per l'ufficializzazione anche perchè il reality non partirà con la nuova edizione che a ...

