Grande Fratello Vip 6, ecco chi potrebbe sostituire Antonella Elia (Di lunedì 17 maggio 2021) Delle voci si rincorrono sul web: Antonella Elia potrebbe non essere più l’opinionista del GF Vip 6. Chi la potrebbe sostituire? Antonella Elia è stata l’opinionista della quinta edizione del Grande Fratello VipIl Grande Fratello Vip sta per tornare per la sua sesta edizione. Alfonso Signorini sarà nuovamente al timone del programma, dopo il successo avuto nella precedente stagione. In quell’occasione ha vinto trionfare il giovane influencer Tommaso Zorzi. Già si stanno facendo i primi nomi di chi potrebbe partecipare, ancora sono però da confermare. LEGGI ANCHE—>PAOLO BONOLIS FA CADERE LAURA FREDDI AD “AVANTI UN ALTRO”- COSA SUCCEDE? Nuove voci stanno iniziando a ... Leggi su formatonews (Di lunedì 17 maggio 2021) Delle voci si rincorrono sul web:non essere più l’opinionista del GF Vip 6. Chi laè stata l’opinionista della quinta edizione delVipIlVip sta per tornare per la sua sesta edizione. Alfonso Signorini sarà nuovamente al timone del programma, dopo il successo avuto nella precedente stagione. In quell’occasione ha vinto trionfare il giovane influencer Tommaso Zorzi. Già si stanno facendo i primi nomi di chipartecipare, ancora sono però da confermare. LEGGI ANCHE—>PAOLO BONOLIS FA CADERE LAURA FREDDI AD “AVANTI UN ALTRO”- COSA SUCCEDE? Nuove voci stanno iniziando a ...

Advertising

ladyonorato : Chi ancora non si era reso conto che siamo nel tempo del Grande Fratello, oggi comincia a capire - matteorenzi : Solo da noi si confondono i sondaggi con la politica. La decisione costante basata sul consenso anima il Grande Fra… - Manuela54480389 : @scorpiojade_ Madonna santa io non ci posso credere, ma che livello di sotto cultura ha sta gente? Ancora ancorate… - sIimshadyke : @thxxSara @HONEVUS amo c’è letteralmente una puntata del grande fratello in cui dà a dayane della mezza lesbica e l… - Giulia87725998 : RT @oss_romano: #16maggio #archivioOR #storia 'Ho perdonato e prego per il fratello che mi ha colpito'. Una grande folla ha ascoltato in p… -