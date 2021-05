Grande Fratello | Ex Concorrente è Diventato Papà | Il Nome E La Prima Foto

(Di lunedì 17 maggio 2021) La dolce dedica su Instagram ha commosso tutti i fan dell’ex vincitore del11 che spera di essere un bravo padre. Neonato (di BRUNA BRUNA da Pixabay)L’annuncio è spuntato sul profilo Instagram ieri ma non è da escludere che il piccolo sia nato sabato mattina. Un post emozionato che l’ex partecipante al11 ha condiviso con tutta la sua community di affezionati che lo sostengono da quando ha concluso la sua partecipazione nel reality. Sono ancora tanti coloro che lo seguono da quella fortunata edizione in cui ha trionfato. L’ex gieffino oggi è modello e apprezzato cuoco, e assieme alla compagna Teresa Aiello sono oggi genitori del piccolo Massimo Girolamo Chikahiro Cocco Hirai. “Amore mio, quando ho sentito il tuo primo vagito stando all’erta fuori ad aspettarti ...

Il vincitore più amato del Grande Fratello è diventato papà! L'annuncio, rilasciato attraverso Instagram, ha emozionato il web.