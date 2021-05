Grande calo del valore del brand Napoli: gli azzurri perdono tre posti in classifica (Di lunedì 17 maggio 2021) brand Finance, la società indipendente leader mondiale nella valutazione economica dei brand, ha pubblicato la classifica del 2021 dei club calcistici sulla base del valore del loro brand. Tutti i club hanno registrato un calo rispetto al 2020, ma le posizioni in top 10 restano invariate. Nessuna italiana è presente in top 10. La Juventus, prima tra le italiane, è all’undicesimo posto. Per quanto riguarda il Napoli, il valore del brand diminuisce del 26% a quota 139 milioni di euro. Cala anche il valore d’impresa, ora pari a 423 milioni di euro. Gli azzurri hanno perso tre posti in classifica rispetto al 2020. Leggi su spazionapoli (Di lunedì 17 maggio 2021)Finance, la società indipendente leader mondiale nella valutazione economica dei, ha pubblicato ladel 2021 dei club calcistici sulla base deldel loro. Tutti i club hanno registrato unrispetto al 2020, ma le posizioni in top 10 restano invariate. Nessuna italiana è presente in top 10. La Juventus, prima tra le italiane, è all’undicesimo posto. Per quanto riguarda il, ildeldiminuisce del 26% a quota 139 milioni di euro. Cala anche ild’impresa, ora pari a 423 milioni di euro. Glihanno perso treinrispetto al 2020.

