Granarolo acquisisce 100% Granarolo uk e punta ad acquisizioni

Advertising

foodaffairs_it : Granarolo acquisisce il 100% di Granarolo UK e inizia una campagna di M&A in Italia e all'estero… -

Ultime Notizie dalla rete : Granarolo acquisisce

Tiscali.it

Nel 2020 il fatturato consolidato realizzato daUK è stato di circa 60 milioni di Euro, un risultato in leggera decrescita, influenzato dalle conseguenze della pandemia nel Paese. In UK ...27 aprile 2021 -S.p. A.da Mulino Alimentare S.p. A. il 60% di Mulino Formaggi S.r.l., portando la sua quota dal 40% al 100% del capitale. Mulino Formaggi S.r.l. nasce a Parma nel 2018 in seguito ...Roma, 14 mag. (askanews) - Granarolo S.p.A. annuncia l'acquisizione del 49% di Granarolo UK Ltd e porta la propria quota di capitale dal 51% al 100% nell'ottica di consolidare la propria presenza ...Granarolo Spa acquisisce il 49% di Granarolo UK Ltd e porta la propria quota di capitale dal 51% al 100% nell’ottica di consolidare la propria presenza nel Regno Unito, così come avvenuto in Francia.