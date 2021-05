Governo Draghi | le diverse aspirazioni di Meloni | Salvini e Letta

(Di lunedì 17 maggio 2021)raccoglie consensi grazie alla campagna vaccinale, ma gli scontri interni continuano. I punti di vista di:Il premier Mariosi ritrova a fare i conti non solo con una pandemia ancora in corso e la conseguente pressione dovuta alla richiesta di una campagna vaccinale sempre più celere ed efficace, m anche con punti di vista e pretese totalmente discordanti. Niente di nuovo in effetti, ma le posizioni delineatesi all’interno del nuovofanno ipotizzare scenari futuri interessanti. Ledi GiorgiaPrima fra tutti, Giorgia, che come ospite a In mezz’ora in più su Rai 3, confida la sua più grande aspirazione: ‘Mi preparo a governare la nazione. Sono pronta a fare ...

marcodimaio : Il Governo deciderà nuove aperture e riduzioni delle limitazioni grazie al cambio di passo impresso dalla gestione… - matteosalvinimi : Letta e Grillo vogliono la Lega fuori dal governo per approvare Ius Soli, Ddl Zan e patrimoniale? Poveri illusi, gl… - Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi ha avuto una conversazione telefonica con il Primo Ministro della Repubblica Popolare Cinese,… - angelinascanu : RT @raffaellapaita: Bene le riaperture varate dal governo #Draghi. Un salto di qualità che @ItaliaViva chiedeva da tempo, dal coprifuoco a… - raffaellapaita : Bene le riaperture varate dal governo #Draghi. Un salto di qualità che @ItaliaViva chiedeva da tempo, dal coprifuo… -

... che si sono spinti fino a chiedere l'abolizione del coprifuoco,ha continuato a parlare di ... La decisione delha lasciato a bocca aperta l'intero settore, con il presidente della ...... convocata a Palazzo Chigi, hanno partecipato in presenza il premier Mario, i ministri ... Ilpotrebbe arrivare dunque già oggi al varo del nuovo provvedimento. Ilha già raggiunto ...Cambia anche il green pass. Le evidenze scientifiche in arrivo dall’Inghilterra lasciano supporre che la copertura vaccinale duri più di sei mesi. L’ipotesi allo studio del governo Draghi è dunque di ...L'emergenza Coronavirus continua a non dare tregua non solo in Italia, ma in tutto il pianeta. Come di consueto, il Ministero della Salute ha ...