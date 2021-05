Advertising

AzzolinaLucia : Ecco perché Salvini è intervenuto per difendere Renzi: anche lui aveva incontrato lo 007 Mancini nel pieno della cr… - Palazzo_Chigi : #Agenda ??? Il Presidente Draghi domani, martedì #18maggio, parteciperà al 'Vertice sul finanziamento delle economie… - TV7Benevento : Governo: domani Draghi a Parigi al vertice sulle economie africane... - luciettinafab : RT @AzzolinaLucia: Ecco perché Salvini è intervenuto per difendere Renzi: anche lui aveva incontrato lo 007 Mancini nel pieno della crisi d… - marcoregni : RT @Palazzo_Chigi: #Agenda ??? Il Presidente Draghi domani, martedì #18maggio, parteciperà al 'Vertice sul finanziamento delle economie afri… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo domani

Corriere della Sera

... sono alcune delle proposte della cabina di regia diche si è riunita questo pomeriggio per ... dalle 22 alle 23 , già da, 18 maggio, e poi, dal 7 giugno, alle 24 . Nelle regioni in ...Il coprifuoco alle 23 già da(martedì), poi alle 24 dal 7 giugno e per il 21 giugno verrà completamente tolto. E' quanto ... La proposta delè di anticipare il via libera alle palestre già ...Roma, 17 mag. (Adnkronos) - Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, domani alle ore 13.30 parteciperà al 'Vertice sul finanziamento delle economie ...Si va verso la riapertura di un altro pezzo d'Italia. Oggi doppio appuntamento: la cabina di regia politica (terminata), nella quale il governo farà il tagliando alle restrizioni in vigore con il poss ...