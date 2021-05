Glik, dopo Torino-Benevento la stagione continua: convocato per l’Europeo (Di lunedì 17 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Salvezza o retrocessione, la stagione di Kamil Glik non finirà dopo Torino–Benevento. Il difensore giallorosso è stato convocato dal commissario tecnico Paulo Sousa per l’Europeo che si disputerà a partire dall’11 giugno. Oltre al centrale della Strega, l’allenatore portoghese ha deciso di aggregare al gruppo altri sei italiani: Skorupski (Bologna), Szczesny (Juventus), Bereszynski (Sampdoria), Dawidowicz (Verona), Linetty (Torino) e Zielinski (Napoli). La Polonia è stata inserita nel raggruppamento E insieme a Svezia, Spagna e Slovacchia. Questi i convocati della Polonia: Fabianski, Majecki, Skorupski, Szczesny; Bednarek, Bereszynski, Dawidowicz, Glik, Helik, Kedziora, ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 17 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Salvezza o retrocessione, ladi Kamilnon finirà. Il difensore giallorosso è statodal commissario tecnico Paulo Sousa perche si disputerà a partire dall’11 giugno. Oltre al centrale della Strega, l’allenatore portoghese ha deciso di aggregare al gruppo altri sei italiani: Skorupski (Bologna), Szczesny (Juventus), Bereszynski (Sampdoria), Dawidowicz (Verona), Linetty () e Zielinski (Napoli). La Polonia è stata inserita nel raggruppamento E insieme a Svezia, Spagna e Slovacchia. Questi i convocati della Polonia: Fabianski, Majecki, Skorupski, Szczesny; Bednarek, Bereszynski, Dawidowicz,, Helik, Kedziora, ...

