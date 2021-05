Gli artisti celebrano la Giornata Mondiale contro l’omofobia: Vasco, Emma, Giuliano Sangiorgi e tanti altri (Di lunedì 17 maggio 2021) Arrivano i primi messaggi con cui gli artisti celebrano la Giornata Mondiale contro l’omofobia, la transfobia e la bifopia. I diritti del mondo LGBT, purtroppo, sono ancora in discussione da parte di una certa politica che non riconosce negli omosessuali, nei transessuali e nei bisessuali la pari dignità di fronte alla legge, specialmente in termini di tutela contro la discriminazione. Non è un caso se tanti artisti hanno da subito manifestato il loro sostegno a favore del ddl Zan, tema che oggi ricorre più che mai a seguito del discorso del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: “La ferita inferta alla singola persona offende la libertà di tutti”, sostiene il Capo dello Stato. Parole che vengono riprese con convinzione da ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 17 maggio 2021) Arrivano i primi messaggi con cui glila, la transfobia e la bifopia. I diritti del mondo LGBT, purtroppo, sono ancora in discussione da parte di una certa politica che non riconosce negli omosessuali, nei transessuali e nei bisessuali la pari dignità di fronte alla legge, specialmente in termini di tutelala discriminazione. Non è un caso sehanno da subito manifestato il loro sostegno a favore del ddl Zan, tema che oggi ricorre più che mai a seguito del discorso del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: “La ferita inferta alla singola persona offende la libertà di tutti”, sostiene il Capo dello Stato. Parole che vengono riprese con convinzione da ...

Radio3tweet : Per tutti gli uomini e le donne che si nascondono e per gli artisti che danno loro corpo e voce: Giorgio Diritti ed… - taehaunted : mando un bacino a david lachapelle per il lavoro che ha fatto con gli artisti musicali e non solo - JetLagEconomist : @nicolettagiust1 Sempre fanno i buoni dopo il chiaro comportamento scorretto (che 'non avevano notato'). Ma tutti g… - CaterinaBuffol1 : @Yoongifragolino Esatto è quello che penso anche io. Poi Jin nell'ultimo articolo ha detto come decidono chi canta… - damncri : Fino ad oggi non sapevo chi fosse Roberto Angelini e tuttora continuo a non sapere chi cacchio siano il 90% degli '… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli artisti Cultura online. Gli eventi in programma dal 17 al 23 maggio 2021 Uno spazio dedicato ad artisti e a luoghi dove il rapporto tra creazione artistica e politica vive ... In Egitto e in Palestina, invece, il corpo si dilegua, gli spazi si svuotano e i riti si modificano.

Un elefante equilibrista e i mobiles di Calder al Testoni Ragazzi Così Calder scriveva del piccolo circo di creature che creò durante la sua infanzia, primo esercizio delle ingegnose sculture che lo avrebbero reso tra gli artisti più riconoscibili del XX secolo. Lo ...

Primo weekend residenziale per gli artisti di Transhumance TargatoCn.it Myanmar: ONU valuta richiesta di embargo sulle armi L'Assemblea generale dell'ONU dovrebbe prendere in considerazione un progetto di risoluzione che chiede un embargo sulle armi in Myanmar.

Gomorra: la serie chiude, Salvatore Esposito dice addio a Genny Savastano Salvatore Esposito, l'attore partenopeo diventato celebre per la sua interpretazione di Genny Savastano in Gomorra, dice addio al suo personaggio dopo 5 stagioni. Esposito ha condiviso sui social alcu ...

Uno spazio dedicato ade a luoghi dove il rapporto tra creazione artistica e politica vive ... In Egitto e in Palestina, invece, il corpo si dilegua,spazi si svuotano e i riti si modificano.Così Calder scriveva del piccolo circo di creature che creò durante la sua infanzia, primo esercizio delle ingegnose sculture che lo avrebbero reso trapiù riconoscibili del XX secolo. Lo ...L'Assemblea generale dell'ONU dovrebbe prendere in considerazione un progetto di risoluzione che chiede un embargo sulle armi in Myanmar.Salvatore Esposito, l'attore partenopeo diventato celebre per la sua interpretazione di Genny Savastano in Gomorra, dice addio al suo personaggio dopo 5 stagioni. Esposito ha condiviso sui social alcu ...