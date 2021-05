Gli Arab Strab si riuniscono dopo sedici anni (Di lunedì 17 maggio 2021) Ma non è vero che sempre si nasce incendiari e si muore pompieri. No, non è vero. Qualcuno nasce incendiario e muore delle sue fiamme. Bruciando senza pietà. Urlando di dolore e di una rabbia che il tempo ha solo acuito. Arab Strap, il duo scozzese, si ricoagula dopo sedici anni e le sue composizioni fanno più male che mai. Uno strazio denso e crudele, fatto di parole di rasoio e di suoni più pieni, più puliti di allora, quei fine Novanta quando il mondo si preparava per andare non sapeva dove. Più netti e più ricchi, ma non patinati. Oh, no, per niente. Adesso che il mondo non si cura più di andare da qualche parte, si rotola addosso in un’orbita senza più disperazione tra pandemie, guerre risorgenti e una disidratazione dell’individuo, ridotto uno scheletro di pesce sulla spiaggia. Milioni, miliardi di scheletri ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 17 maggio 2021) Ma non è vero che sempre si nasce incendiari e si muore pompieri. No, non è vero. Qualcuno nasce incendiario e muore delle sue fiamme. Bruciando senza pietà. Urlando di dolore e di una rabbia che il tempo ha solo acuito.Strap, il duo scozzese, si ricoagulae le sue composizioni fanno più male che mai. Uno strazio denso e crudele, fatto di parole di rasoio e di suoni più pieni, più puliti di allora, quei fine Novanta quando il mondo si preparava per andare non sapeva dove. Più netti e più ricchi, ma non patinati. Oh, no, per niente. Adesso che il mondo non si cura più di andare da qualche parte, si rotola addosso in un’orbita senza più disperazione tra pandemie, guerre risorgenti e una disidratazione dell’individuo, ridotto uno scheletro di pesce sulla spiaggia. Milioni, miliardi di scheletri ...

