Giulia Stabile vincitrice di Amici 20, le prime parole dopo il trionfo: su Instagram ringrazia Sangiovanni

Giulia Stabile è la vincitrice di Amici 20: la ballerina ha trionfati, un po' a sorpresa, nella finalissima contro il fidanzato Sangiovanni. Un epilogo incredibile e toccante, una storia alla "Romeo e Giulietta" senza però alcun finale tragico, anzi. Nelle sue prime parole dopo il trionfo, Giulia ha voluto dedicare un pensiero proprio al cantante arrivato secondo nel talent di Maria De Filippi.

La vittoria di Giulia, ballerina nata a Roma nel 2002, ha sorpreso anche lei. Il grande favorito era infatti ...

