Giulia Stabile Rompe Il Silenzio Dopo Amici | Ritorna Sui Social | “Un Sogno Che Diventa Realtà” | Parole Da Brividi

(Di lunedì 17 maggio 2021)qualche ora dalla sua vittoria adha rotto iled ha scritto un lungo messaggio sul suo canale. Le primedi. Fonte Foto: InstagramEra il momento che più aspettavamo. E, finalmente, è arrivato.ta sui! A distanza di poco meno ventiquattro ore dall’ultima puntata diche l’ha vista vincere, la ballerina romana èta ad interagire con il suo pubblico di Instagram. Ancora emozionata per tutto quello che era accaduto qualche ora prima in diretta televisiva, la simpaticissima ...

Advertising

fanpage : 'Sono un'altra persona, ho iniziato davvero a credere in me'. Abbiamo intervistato #GiuliaStabile, la vincitrice di… - giugixsangio : RT @sangiobebby: se c’è una persona che “invidio” nella vita è Giulia Lola Queen Giugiulola Stabile e lo dico anche convinta #amemici20… - eyestrange : RT @sangiobebby: se c’è una persona che “invidio” nella vita è Giulia Lola Queen Giugiulola Stabile e lo dico anche convinta #amemici20… - blogtivvu : Amici 20, Giulia Stabile parla della sua storia con Sangiovanni e svela qual è la sua più grande paura… - quella_storta : RT @brokendings: giulia è la prima ballerina donna a vincere amici, la più piccola concorrente a vincere amici e la ballerina più seguita d… -

Ultime Notizie dalla rete : Giulia Stabile

è la vincitrice assoluta della ventesima edizione di Amici . A poche ore dalla sua vittoria , la bravissima ballerina è tornata sui social per ringraziare tutti per il sostegno e l'...Per quanto riguarda le italiane, Camila Giorgi rimanein 83esima posizione, Jasmine Paolini ...ITA Martina Trevisan 844 108 ITA Sara Errani 749 112 ITA Elisabetta Cocciaretto 735 169 ITA...Fabrizio Frizzi continua ad essere uno dei volti più amati della tv italiana. Anche la vincitrice di Amici 2021, Giulia Stabile, lo ricorda.Per Giulia «Sangio è unico, speciale e diverso nei sensi più belli che ci possono essere Giulia è la vincitrice di Amici, ma Sangiovanni non ha perso. Entrambi 18enni, Giulia (Stabile) è nata a Roma, ...