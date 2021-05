Giulia Stabile | la foto del passato fa venire i brividi | è con il vip scomparso

Leggi su howtodofor

(Di lunedì 17 maggio 2021) Lea fine articolo., la ballerina sorridente e malinconica che ha vinto Amici 2021, su Instagram ha unaricordo proprio con lui, l’amatissimo personaggiotroppo presto. Ieri sera si è conclusa la ventesima edizione di Amici di Maria de Filippi, il talent show più longevo ed amato dal pubblico del biscione. Un anno difficile per il programma a causa del Covid, come ha rivelato in chiusura la stessa Maria De Filippi quando, dopo la premiazione di, ha ringraziato tutte le persone che lavorano con lei da anni e che hanno reso possibile, nonostante le difficoltà, il proseguimento della messa in onda del programma. “Volevo ringraziare tutte le persone che lavorano con me, non vi elenco tutti, chi lavora sa, scusate se ...