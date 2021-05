Giulia Stabile: Il mio primo bacio a Sangiovanni davanti alle telecamere (Di lunedì 17 maggio 2021) Giulia Stabile: «Nella danza sono determinata ma quanta paura il primo bacio mi chiedevo: sarò capace?» La Stampa, pagina 23, di Luca Dondoni. Giulia, sembrava impossibile e invece è successo.«Mamma mia, sembra ancora impossibile e devo ancora capire come sto. Ho avuto la fortuna di scambiare due parole con Gaia (la vincitrice dell’anno scorso, ndr) e ha detto che me ne accorgerò solo fra qualche giorno».L’amore con Sangio è sbocciato, ma nessuno sa ancora perché. Cosa ha visto in un ragazzino che, peraltro, è arrivato nella scuola da fidanzato?«Sono stata sempre impegnata con la danza e ho una mamma e un papà che mi seguono molto. Però qua dentro, anche se siamo tanto diversi, tra me e Sangio tante cose ci hanno avvicinato. Lui è maturo dal punto di vista umano e anche da quello artistico, mentre io ... Leggi su tvzoom (Di lunedì 17 maggio 2021): «Nella danza sono determinata ma quanta paura ilmi chiedevo: sarò capace?» La Stampa, pagina 23, di Luca Dondoni., sembrava impossibile e invece è successo.«Mamma mia, sembra ancora impossibile e devo ancora capire come sto. Ho avuto la fortuna di scambiare due parole con Gaia (la vincitrice dell’anno scorso, ndr) e ha detto che me ne accorgerò solo fra qualche giorno».L’amore con Sangio è sbocciato, ma nessuno sa ancora perché. Cosa ha visto in un ragazzino che, peraltro, è arrivato nella scuola da fidanzato?«Sono stata sempre impegnata con la danza e ho una mamma e un papà che mi seguono molto. Però qua dentro, anche se siamo tanto diversi, tra me e Sangio tante cose ci hanno avvicinato. Lui è maturo dal punto di vista umano e anche da quello artistico, mentre io ...

