Giulia Stabile e il futuro: "Aiuterò la mia mamma". Ma Rita Pavone: "Il vero talento è Alessandro" (Di lunedì 17 maggio 2021) Giulia Stabile, trionfatrice di "Amici", ha già fatto sapere come spenderà i 237mila euro in gettoni d'oro (tra premio principale e collaterali), e le intenzioni sono davvero nobili. Oltre ad investirli per continuare a studiare danza, Giulia ha detto di volerli impiegare anche per aiutare la sua mamma ("Le comprerò una lavastoviglie!", ndr). Ha davvero le idee chiare, questa ragazza di soli 18 anni, che in un'intervista rilasciata a tvblog ha voluto affrontare molti argomenti. Uno di questi è il bullismo, dato che Giulia a scuola è stata una vittima di questa piaga sociale. LEGGI ANCHE => Amici, cresce l'hype per finale ma non solo: fra Arisa e Zerbi, ormai Zerbisa, è solo un gioco? "Il momento più fragile, prima di Amici, sono stati i tre anni ...

IlContiAndrea : #Giulia 'Ho vissuto momenti tremendi nei tre anni di scuole medie. Mi è successo di tutto. Anni che mi hanno distru… - fanpage : 'Sono un'altra persona, ho iniziato davvero a credere in me'. Abbiamo intervistato #GiuliaStabile, la vincitrice di… - IlContiAndrea : #Giulia Stabile, la vincitrice di “Amici” a FqMagazine: “Ecco come spenderò i 237mila euro che ho vinto”… - infoitcultura : Giulia Stabile: “Non smetterò mai di ringraziare Sangiovanni per quello che ha fatto per me” - angemichy : RT @brokendings: giulia è la prima ballerina donna a vincere amici, la più piccola concorrente a vincere amici e la ballerina più seguita d… -