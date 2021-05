Giulia Salemi, duro attacco sui social: “Vanno denunciati” (Di lunedì 17 maggio 2021) Importante denuncia dell’influencer Giulia Salemi su Twitter, la quale si scaglia contro la violenza sulle donne Giulia Salemi è una delle più importanti influencer italiane e questo vuol dire che ha un ampio bacino di utenti che la seguono ed ascoltano. Tale possibilità può essere utilizzata per sensibilizzare i seguaci su argomenti importanti. Uno di L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 17 maggio 2021) Importante denuncia dell’influencersu Twitter, la quale si scaglia contro la violenza sulle donneè una delle più importanti influencer italiane e questo vuol dire che ha un ampio bacino di utenti che la seguono ed ascoltano. Tale possibilità può essere utilizzata per sensibilizzare i seguaci su argomenti importanti. Uno di L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

redazioneiene : Pierpaolo Pretelli si è ritrovato in mezzo alla strada con valigia nel cuore della notte. Ecco come ha reagito allo… - Cosmopolitan_IT : Ma vogliamo prenderci un momento per ricordarci il vestito di Giulia Salemi a Verissimo? #GiuliaSalemi #Verissimo… - MediasetPlay : Giulia trasforma Paola Di Benedetto nel perfetto stile Salemi tra consigli sulla convivenza e ricordi d'infanzia. U… - cristina10435 : RT @93_mcp: Io vorrei dire ad Alfonso Signorini e al suo entourage che sta organizzando il nuovo GF VIP che se vuole fare cosa buona e gius… - Elisa_na14 : RT @dali_la_: Con il codice 28 'Mi manchi' - Aka7even feat. Pierpaolo Pretelli alias PP (partecipazione speciale di Giulia Salemi) #prele… -