Giugliano | usava il telefono della figlia 19enne per minacciare l’ex moglie | arrestato

(Di lunedì 17 maggio 2021) I carabiniericompagnia diin Campania hannoper atti persecutori – in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere nell’ambito di un’indagine coordinata dalla procura di Napoli Nord – un 58enne di Napoli.stalker L’uomo era già sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Giugliano usava

Sky Tg24

Rosario, detto 'ò minorenne' dal carcere coordinava i suoi uomini grazie alla compagna, ... Manzella, in arte 'zuccherino', secondo gli inquirenti e gli investigatori, scriveva ei suoi ...... il cantante neomelodico Alfonso Manzella , in arte 'zuccherino', che scriveva ei suoi brani ... entrambe originarie di Poggiomarino , la prima riconducibile a Antonio, detto 'o' ...Minacciava, da tempo, i suoi genitori. Lo faceva puntandogli un taglierino alla gola o anche usando un martello. Dopo continue vessazioni, arrestato in flagranza un 37enne di Giugliano in Campania. Il ...Minacciava, da tempo, i suoi genitori. Lo faceva puntandogli un taglierino alla gola o anche usando un martello. Dopo continue vessazioni, i carabinieri hanno arrestato in flagran ...