Giugliano | usa il telefono della figlia per minacciare la ex moglie | 58enne arrestato

(Di lunedì 17 maggio 2021) L’uomo era già sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ex coniuge, ma ha continuato ad appostarsi sotto casadonna a. I carabiniericompagnia diin Campania hannoper atti persecutori – in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere nell’ambito di un’indagine

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Giugliano usa

2anews

... mentre sul 71% dei lidi monitorati sono stati rinvenuti guantie getta, mascherine o altri ... il lido delle Monachelle e la spiaggia di Lucrino a Pozzuoli, la spiaggia libera Licola ain ...... tra i quartieri napoletani di Secondigliano, Pendino, Vasto, Pianura e i comuni diin ... LE INCHIESTE DEL MATTINO Affari in Europa e negli: così la mafia diventa globale L'indagine ha ...Minacciava, da tempo, i suoi genitori. Lo faceva puntandogli un taglierino alla gola o anche usando un martello. Dopo continue vessazioni, arrestato in flagranza un 37enne di Giugliano in Campania. Il ...Minacciava, da tempo, i suoi genitori. Lo faceva puntandogli un taglierino alla gola o anche usando un martello. Dopo continue vessazioni, i carabinieri hanno arrestato in flagran ...