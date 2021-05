Giugliano | taglierino alla gola per le estorsioni | Carabinieri arrestano 37enne

(Di lunedì 17 maggio 2021) Violenza in famiglia a. Idella Stazione diin Campania hanno arrestato in flagranza per il reato di maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione undel posto già noto alle forze dell’ordine., l’arresto L’uomo è stato bloccato dai militari, allertati dal 112, all’interno della sua abitazione. I L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Giugliano taglierino

Il Meridiano News

Sembrava una giornata come le altre alle poste di, almeno fino a quando un uomo, stando ... A quel punto l'uomo aggredì un vigilante con unche nascondeva nelle tasche. I ...... sotto minaccia di un, si sono fatti consegnare una somma pari a quasi 9mila euro. Nel ... I quattro uomini fermati sono tutti originari diGIUGLIANO – I carabinieri della Stazione di Giugliano in Campania hanno arrestato in flagranza per il reato di maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione un 37enne del posto già noto alle forze d ...