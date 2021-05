Giugiulola, Giulia Stabile torna su Instagram e nomina Sangiovanni, lui le risponde (Di lunedì 17 maggio 2021) Dopo mesi lontana dai social ‘Giugiulola’ è tornata a parlare dal suo profilo Instagram. A 24 ore dalla sua vittoria ad Amici Giulia Stabile ha fatto un bilancio del suo percorso, ha ringraziato tutti ed ha speso delle belle parole per il suo fidanzato, Sangiovanni. “Eccomi qui, strano riprendere questo telefono in mano e vedere quanta gente realmente mi ha supportata e per quanti sono stata “un esempio” (e diciamo che questo era uno degli obbiettivi a cui tenevo di più, sopratutto dopo aver fatto lunghe chiacchierate con Sangio che mi faceva capire quanta responsabilità avessimo). Non vi nascondo il fatto che ancora non sono riuscita a realizzare del tutto. Le emozioni sono state fortissime fino all’ultimo secondo in cui ci siamo trovati in casetta ed ora sta per iniziare una nuova ... Leggi su biccy (Di lunedì 17 maggio 2021) Dopo mesi lontana dai social ‘’ èta a parlare dal suo profilo. A 24 ore dalla sua vittoria ad Amiciha fatto un bilancio del suo percorso, ha ringraziato tutti ed ha speso delle belle parole per il suo fidanzato,. “Eccomi qui, strano riprendere questo telefono in mano e vedere quanta gente realmente mi ha supportata e per quanti sono stata “un esempio” (e diciamo che questo era uno degli obbiettivi a cui tenevo di più, sopratutto dopo aver fatto lunghe chiacchierate con Sangio che mi faceva capire quanta responsabilità avessimo). Non vi nascondo il fatto che ancora non sono riuscita a realizzare del tutto. Le emozioni sono state fortissime fino all’ultimo secondo in cui ci siamo trovati in casetta ed ora sta per iniziare una nuova ...

