Giro d'Italia, un impedimento clamoroso sospende la gara (VIDEO) (Di lunedì 17 maggio 2021) Il Giro d'Italia è stato costretto a fermarsi per qualche minuto all'altezza di Rieti. Che cosa si è messo tra i ciclisti e il traguardo? Giro d'Italia (Getty Images)Sembrava un Giro d'Italia qualunque quello che oggi passava nel rietese, Lazio appenninico. Decima tappa che parte da L'Aquila e arriva a Foligno. Improvvisamente il clamoroso imprevisto. Una volta arrivati a Rieti centro, in via Salaria alla volta di Quattro Strade, i ciclisti in fuga si sono trovati la sbarra di un passaggio a livello abbassata, ad impedire loro il passaggio. Un malfunzionamento? Una disattenzione? Nient'affatto, "ordinaria amministrazione". I treni hanno la precedenza sul Giro d'Italia? Il motivo dello stop è proprio quello nel quale ...

