Giro d'Italia, martedì 18 maggio il giorno di riposo. Quando si riparte e programma tappa successiva

Dopo dieci giorni di gare e 1549,6 chilometri percorsi, il Giro d'Italia 2021 si prende una piccola pausa. Al termine della tappa di oggi a Foligno, il plotone capitanato dalla maglia rosa Egan Bernal si prende una meritatissima giornata di riposo per ripartire più carico che mai mercoledì 19 ottobre con una delle frazioni più temute del lotto, la Perugia-Montalcino di 162 chilometri, con 2300 metri di dislivello e 35 chilometri di sterrato nei 70 finali. Dopo i primi 90 chilometri, comincerà la battaglia di giornata con un settore in sterrato di 9 chilometri prevalentemente in discesa. Solo una preparazione per il tratto successivo verso il Passo del Lume Spento, di 13 chilometri con pendenza bassa ma picchi del 16%. Poi una discesa di 10 chilometri per altro sterrato che sforerà i -20 dal traguardo.

