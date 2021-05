Giro d’Italia Hot: film a luci rosse prima della tappa (Di lunedì 17 maggio 2021) Il Giro d’Italia ieri 16 Maggio 2021 con la sua nona tappa si è tinto di hot prima dell’inizio della gara. Nella corsa Rosa è successo di tutto, ma non si era mai arrivati a far ascoltare via radio dei gemiti fin troppo eloquenti. Per i commentatori della tappa è stato qualcosa di inaspettato ma divertente allo stesso tempo. Non si sa come sia potuto accadere ma sicuramente ha fatto crescere l’interesse per una gara che ha avuto un inizio scoppiettante. Egan Bernal: vince la nona tappa del Giro d’Italia e si prende la maglia rosa Giro d’Italia Hot: cosa è successo prima della gara? Il commentatore di ciclismo Ned Boulting ha affermato che un ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 17 maggio 2021) Ilieri 16 Maggio 2021 con la sua nonasi è tinto di hotdell’iniziogara. Nella corsa Rosa è successo di tutto, ma non si era mai arrivati a far ascoltare via radio dei gemiti fin troppo eloquenti. Per i commentatoriè stato qualcosa di inaspettato ma divertente allo stesso tempo. Non si sa come sia potuto accadere ma sicuramente ha fatto crescere l’interesse per una gara che ha avuto un inizio scoppiettante. Egan Bernal: vince la nonadele si prende la maglia rosaHot: cosa è successogara? Il commentatore di ciclismo Ned Boulting ha affermato che un ...

