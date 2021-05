Giro d’Italia 2021, tutte le classifiche dopo la decima tappa: Sagan si prende la maglia ciclamino! Giornata tranquilla per la maglia rosa Bernal (Di lunedì 17 maggio 2021) decima tappa breve ma intensa per il gruppo del Giro d’Italia 2021, che nella Giornata odierna si è ritrovato di fronte ad una Giornata di grande battaglia tra le formazioni dei velocisti dal primo all’ultimo chilometro. Ad esultare, al termine di un lavoro semplicemente perfetto, la Bora-hansgrohe, trionfatrice assoluta sul traguardo di Foligno grazie al tre volte campione del mondo Peter Sagan. Inoltre lo slovacco è anche il nuovo leader della classifica a punti dopo la disfatta di Tim Merlier. Invariata la classifica generale e quella dei giovani, che vedono ancora in maglia rosa e bianca Egan Bernal. Medesimo discorso per la classifica dei GPM comandata da Geoffrey ... Leggi su oasport (Di lunedì 17 maggio 2021)breve ma intensa per il gruppo del, che nellaodierna si è ritrovato di fronte ad unadi grande battaglia tra le formazioni dei velocisti dal primo all’ultimo chilometro. Ad esultare, al termine di un lavoro semplicemente perfetto, la Bora-hansgrohe, trionfatrice assoluta sul traguardo di Foligno grazie al tre volte campione del mondo Peter. Inoltre lo slovacco è anche il nuovo leader della classifica a puntila disfatta di Tim Merlier. Invariata la classifica generale e quella dei giovani, che vedono ancora ine bianca Egan. Medesimo discorso per la classifica dei GPM comandata da Geoffrey ...

giroditalia : ???? @Eganbernal is the new Maglia Rosa of the Giro d'Italia. ???? @Eganbernal è la nuova Maglia Rosa del Giro d'Itali… - giroditalia : ?? Giro d'Italia 2021 - Stage ?? ?? L'Aquila - Foligno ?? @petosagan ???? ?? @FndoGaviria ???? ?? @cimo89 ???? #Giro - giroditalia : Abruzzo ?? Giro d'Italia #Giro - codeghino10 : RT @Corriere: Giro: Sagan vince in volata, Terzo Cimolai. Bernal ancora in rosa - juftcd54 : RT @giroditalia: ?? Giro d'Italia 2021 - Stage ?? ?? L'Aquila - Foligno ?? @petosagan ???? ?? @FndoGaviria ???? ?? @cimo89 ???? #Giro -