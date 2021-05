Giro d’Italia 2021, tappa di oggi L’Aquila-Foligno: percorso, altimetria, favoriti. L’occasione di Nizzolo e Viviani (Di lunedì 17 maggio 2021) La prima settimana del Giro d’Italia 2021 si concluderà con la decima tappa da L’Aquila a Foligno. Il tutto per una frazione breve, di soli 139 chilometri, ma ondulata e con un finale perfettamente pianeggiante. Attenzione peró agli ultimi chilometri perchè, sulla carta, risultano molto tecnici. Ma adesso andiamo a scoprire ne dettaglio la tappa odierna, il percorso, i favoriti e il relativo programma. LIVE Giro d’Italia 2021, tappa di oggi in DIRETTA: occasione per Nizzolo e Viviani a Foligno percorso Si partirà subito in salita verso Sella di Corno, presente al chilometro 14,6, ma ... Leggi su oasport (Di lunedì 17 maggio 2021) La prima settimana delsi concluderà con la decimada. Il tutto per una frazione breve, di soli 139 chilometri, ma ondulata e con un finale perfettamente pianeggiante. Attenzione peró agli ultimi chilometri perchè, sulla carta, risultano molto tecnici. Ma adesso andiamo a scoprire ne dettaglio laodierna, il, ie il relativo programma. LIVEdiin DIRETTA: occasione perSi partirà subito in salita verso Sella di Corno, presente al chilometro 14,6, ma ...

