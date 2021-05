Giro d’Italia 2021, perché lo sterrato della tappa di Montalcino può rivoluzionare la classifica (Di lunedì 17 maggio 2021) La classifica generale del Giro d’Italia 2021 si è già delineata durante la prima settimana che si è conclusa oggi. Le tappe di Sestola, Ascoli Piceno e Campo Felice non ci hanno indicato chi è che vincerà quest’edizione della Corsa Rosa, ma hanno fatto una selezione importante e ci hanno consegnato un novero di favoriti da cui uscirà il trionfatore finale. La graduatoria, però, potrebbe venire nuovamente rivoluzionata già mercoledì. La seconda settimana, infatti, si apre con una frazione assai insidiosa: la Perugia-Montalcino di 162 chilometri. Nel tracciato della tappa in questione sono presenti ben trentacinque chilometri di sterrato e, oltretutto, il finale è decisamente ondulato, con il GPM del Passo del Lume Spento che verrà ... Leggi su oasport (Di lunedì 17 maggio 2021) Lagenerale delsi è già delineata durante la prima settimana che si è conclusa oggi. Le tappe di Sestola, Ascoli Piceno e Campo Felice non ci hanno indicato chi è che vincerà quest’edizioneCorsa Rosa, ma hanno fatto una selezione importante e ci hanno consegnato un novero di favoriti da cui uscirà il trionfatore finale. La graduatoria, però, potrebbe venire nuovamente rivoluzionata già mercoledì. La seconda settimana, infatti, si apre con una frazione assai insidiosa: la Perugia-di 162 chilometri. Nel tracciatoin questione sono presenti ben trentacinque chilometri die, oltretutto, il finale è decisamente ondulato, con il GPM del Passo del Lume Spento che verrà ...

