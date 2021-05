Giro d’Italia 2021 oggi: orario L’Aquila-Foligno, tv, programma, streaming RAI ed Eurosport (Di lunedì 17 maggio 2021) oggi, 17 maggio, andrà in scena la 10ma tappa del Giro d’Italia da L’Aquila a Foligno di 139 chilometri. Sarò la frazione che anticipa il primo giorno di riposo nel quale i corridori potranno tirare il fiato dopo giorni molto duri. Se interpretato nella maniera giusta potrebbe essere una ulteriore occasione per i velocisti. Tappa mossa nella prima parte ma con finale pianeggiante. Dopo alcuni mangia e bevi il gruppo affronterà due salite, non segnalati come GPM, ovvero la Sella di Corno e la Forca di Arrone. Poi si arriva sul Valico della Somma, unica asperità di giornata (quarta categoria) situata poco dopo il centesimo chilometro, per poi scendere verso il traguardo. Arrivo in pianura, con una breve semicurva a 500 metri dall’arrivo. Con ogni probabilità saranno i velocisti a giocarsi la vittoria o, ... Leggi su oasport (Di lunedì 17 maggio 2021), 17 maggio, andrà in scena la 10ma tappa deldadi 139 chilometri. Sarò la frazione che anticipa il primo giorno di riposo nel quale i corridori potranno tirare il fiato dopo giorni molto duri. Se interpretato nella maniera giusta potrebbe essere una ulteriore occasione per i velocisti. Tappa mossa nella prima parte ma con finale pianeggiante. Dopo alcuni mangia e bevi il gruppo affronterà due salite, non segnalati come GPM, ovvero la Sella di Corno e la Forca di Arrone. Poi si arriva sul Valico della Somma, unica asperità di giornata (quarta categoria) situata poco dopo il centesimo chilometro, per poi scendere verso il traguardo. Arrivo in pianura, con una breve semicurva a 500 metri dall’arrivo. Con ogni probabilità saranno i velocisti a giocarsi la vittoria o, ...

Advertising

giroditalia : ???? @Eganbernal is the new Maglia Rosa of the Giro d'Italia. ???? @Eganbernal è la nuova Maglia Rosa del Giro d'Itali… - giroditalia : ?? Giro d'Italia 2021 - Stage 8? ???? @victorlafay wins in Guardia Sanframondi! ???? @victorlafay wins in Guardia Sanfr… - giroditalia : ?? Giro d'Italia 2021 - Stage 8? ?? Foggia - Guardia Sanframondi ?? @victorlafay ???? ?? @gavazzif ???? ?? @NikiasArndt… - JeSer_DurAbe : RT @giroditalia: ???? @Eganbernal is the new Maglia Rosa of the Giro d'Italia. ???? @Eganbernal è la nuova Maglia Rosa del Giro d'Italia. ???? @… - jmsalamanca82 : RT @giroditalia: ???? @Eganbernal is the new Maglia Rosa of the Giro d'Italia. ???? @Eganbernal è la nuova Maglia Rosa del Giro d'Italia. ???? @… -