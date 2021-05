Giro d’Italia 2021, Matej Mohoric: “Sto bene, non ho ossa rotte, il casco mi ha salvato da esiti peggiori” (Di lunedì 17 maggio 2021) Matej Mohoric, suo malgrado, è assunto agli onori della cronaca nel corso della nona tappa del Giro d’Italia 2021, ma l’ha fatto nella maniera peggiore possibile. Lo sloveno della Bahrain-Victorius, infatti, si è reso protagonista di una caduta davvero orribile. Un volo in piena discesa, con atterraggio di testa, che ha spaventato tutti. Per fortuna, nonostante lo spavento, Mohoric ha chiuso la caduta senza gravi conseguenze. Lo sloveno aveva allungato ed aveva tentato la fuga con altri compagni, ma in discesa ha perso il controllo della sua bici ed è stato sbalzato in avanti, cadendo e battendo il capo (indossava il casco) e poi la schiena. Lo stesso Mohoric tranquillizza tutti riguarda le sue condizioni: “Sto bene, ... Leggi su oasport (Di lunedì 17 maggio 2021), suo malgrado, è assunto agli onori della cronaca nel corso della nona tappa del, ma l’ha fatto nella maniera peggiore possibile. Lo sloveno della Bahrain-Victorius, infatti, si è reso protagonista di una caduta davvero orribile. Un volo in piena discesa, con atterraggio di testa, che ha spaventato tutti. Per fortuna, nonostante lo spavento,ha chiuso la caduta senza gravi conseguenze. Lo sloveno aveva allungato ed aveva tentato la fuga con altri compagni, ma in discesa ha perso il controllo della sua bici ed è stato sbalzato in avanti, cadendo e battendo il capo (indva il) e poi la schiena. Lo stessotranquillizza tutti riguarda le sue condizioni: “Sto, ...

Advertising

giroditalia : ???? @Eganbernal is the new Maglia Rosa of the Giro d'Italia. ???? @Eganbernal è la nuova Maglia Rosa del Giro d'Itali… - giroditalia : ?? Giro d'Italia 2021 - Stage 8? ???? @victorlafay wins in Guardia Sanframondi! ???? @victorlafay wins in Guardia Sanfr… - giroditalia : ?? Giro d'Italia 2021 - Stage 8? ?? Foggia - Guardia Sanframondi ?? @victorlafay ???? ?? @gavazzif ???? ?? @NikiasArndt… - Pietroclo_ : Raga clamoroso: vado a fare il tampone per il Giro d’Italia (ci vuole per prendere l’accredito, non corro in bici)… - patrizi97203512 : RT @RaiNews: Lo sloveno è caduto in discesa, durante la nona tappa del Giro d'Italia 2021: il ciclista ha perso improvvisamente il controll… -