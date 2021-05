Giro D’Italia 2021, La 10ª Tappa L’Aquila-Foligno: Percorso, Altimetria E Favoriti (Di lunedì 17 maggio 2021) Giro D’Italia 2021, oggi la 10ª Tappa L’Aquila-Foligno: Percorso Altimetria e Favoriti. Finale per ruote veloci, chance per NizzoloUltimi 139 chilometri prima del meritato giorno di pausa. La Tappa odierna, la 10ª del Giro D’Italia 2021, scatterà quest’oggi da L’Aquila per concludersi a Foligno. Si tratta di una Tappa breve, seppur ondulata, con un finale pianeggiante. Ultimi chilometri tecnici, ma adatti per un finale in cui le ruote veloci potranno esaltarsi. Partenza in salita verso Sella di Crono (km 14.6), salita non classifica come GPM, alla quale farà seguito una lunga discesa che porterà al traguardo volante di ... Leggi su cityroma (Di lunedì 17 maggio 2021), oggi la 10ª. Finale per ruote veloci, chance per NizzoloUltimi 139 chilometri prima del meritato giorno di pausa. Laodierna, la 10ª del, scatterà quest’oggi daper concludersi a. Si tratta di unabreve, seppur ondulata, con un finale pianeggiante. Ultimi chilometri tecnici, ma adatti per un finale in cui le ruote veloci potranno esaltarsi. Partenza in salita verso Sella di Crono (km 14.6), salita non classifica come GPM, alla quale farà seguito una lunga discesa che porterà al traguardo volante di ...

Advertising

giroditalia : ???? @Eganbernal is the new Maglia Rosa of the Giro d'Italia. ???? @Eganbernal è la nuova Maglia Rosa del Giro d'Itali… - giroditalia : ?? Giro d'Italia 2021 - Stage 8? ???? @victorlafay wins in Guardia Sanframondi! ???? @victorlafay wins in Guardia Sanfr… - giroditalia : ?? Giro d'Italia 2021 - Stage 8? ?? Foggia - Guardia Sanframondi ?? @victorlafay ???? ?? @gavazzif ???? ?? @NikiasArndt… - ecubot593 : RT @MEG_I_D: #Giro #cycling #fitness #Health #today #USA #Australia #UK #Japan #life #China #sports #BreakingNews #travel #ciclismo #Colomb… - andrewsword2 : RT @lercionotizie: #ultimora Amministrazione comunale mette in atto il rifacimento asfalto senza che passi il Giro d'Italia -