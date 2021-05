Giro d’Italia 2021, favoriti tappa di oggi L’Aquila-Foligno: borsino e stellette. Merlier in pole, Viviani e Nizzolo ci provano (Di lunedì 17 maggio 2021) La prima settimana del Giro d’Italia 2021 si concluderà con l’odierna L’Aquila-Foligno di 139 chilometri. Si tratta di una frazione per ruote veloci e, in contumacia Caleb Ewan, che si è ritirato, il favorito principe è il vincitore della frazione di Novara Tim Merlier (Alpecin-Fenix). Ad ogni modo, il tracciato di questa tappa non è totalmente pianeggiante e le squadre degli altri velocisti potrebbero inasprire la gara nel tentativo di mettere in difficoltà il belga in salita. Hanno ottime chance di successo anche Giacomo Nizzolo (Qhubeka ASSOS) ed Elia Viviani (Cofidis). I due sprinter azzurri, infatti, nelle volate precedenti si sono dimostrati inferiori solo a Ewan e Merlier. Attenzione, però, anche a Peter Sagan ... Leggi su oasport (Di lunedì 17 maggio 2021) La prima settimana delsi concluderà con l’odiernadi 139 chilometri. Si tratta di una frazione per ruote veloci e, in contumacia Caleb Ewan, che si è ritirato, il favorito principe è il vincitore della frazione di Novara Tim(Alpecin-Fenix). Ad ogni modo, il tracciato di questanon è totalmente pianeggiante e le squadre degli altri velocisti potrebbero inasprire la gara nel tentativo di mettere in difficoltà il belga in salita. Hanno ottime chance di successo anche Giacomo(Qhubeka ASSOS) ed Elia(Cofidis). I due sprinter azzurri, infatti, nelle volate precedenti si sono dimostrati inferiori solo a Ewan e. Attenzione, però, anche a Peter Sagan ...

