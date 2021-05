Giro d’Italia 2021, Egan Bernal: “Tappa dura, tutti cercheranno di guadagnare secondi. La Maglia Rosa grande responsabilità” (Di lunedì 17 maggio 2021) Terminata la prima parte del Giro d’Italia 2021 con la decima Tappa arrivata in quel di Foligno. In Maglia Rosa c’è Egan Bernal: il colombiano ha dato spettacolo ieri a Campo Felice e dovrà gestire la situazione nella seconda settimana. Le sue parole all’arrivo della frazione odierna: “È stata una Tappa veramente dura, non me l’aspettavo. Abbiamo fatto gli ultimi chilometri a tutta. La giornata è andata bene, quello è l’importante”. Sullo scontro diretto con Remco Evenepoel al traguardo volante: “Questo è il Giro, tutti gli uomini di classifica cercheranno di guadagnare secondi e quindi bisogna stare attenti”. Sulla leadership in ... Leggi su oasport (Di lunedì 17 maggio 2021) Terminata la prima parte delcon la decimaarrivata in quel di Foligno. Inc’è: il colombiano ha dato spettacolo ieri a Campo Felice e dovrà gestire la situazione nella seconda settimana. Le sue parole all’arrivo della frazione odierna: “È stata unaveramente, non me l’aspettavo. Abbiamo fatto gli ultimi chilometri a tutta. La giornata è andata bene, quello è l’importante”. Sullo scontro diretto con Remco Evenepoel al traguardo volante: “Questo è ilgli uomini di classificadie quindi bisogna stare attenti”. Sulla leadership in ...

