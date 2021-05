Giro d’Italia 2021, Davide Cimolai: “La squadra ha fatto un lavoro straordinario dopo l’ultima salita” (Di lunedì 17 maggio 2021) L’azzurro Davide Cimolai (Israel Start-Up Nation) ha chiuso al terzo posto in volata nella decima tappa, la nona in linea, con partenza da L’Aquila ed arrivo a Foligno dopo 139 km, al Giro d’Italia 2021. Il velocista italiano ha parlato a fine tappa al sito ufficiale della sua squadra. Così Davide Cimolai: “dopo essere arrivato due volte secondo e oggi terzo oggi, mi sarebbe piaciuto davvero vincere. Tuttavia, sono felice di centrare il terzo posto dopo che la mia squadra ha fatto un lavoro straordinario dopo l’ultima salita. Oggi mancava la vittoria solo per rendere la giornata ... Leggi su oasport (Di lunedì 17 maggio 2021) L’azzurro(Israel Start-Up Nation) ha chiuso al terzo posto in volata nella decima tappa, la nona in linea, con partenza da L’Aquila ed arrivo a Foligno139 km, al. Il velocista italiano ha parlato a fine tappa al sito ufficiale della sua. Così: “essere arrivato due volte secondo e oggi terzo oggi, mi sarebbe piaciuto davvero vincere. Tuttavia, sono felice di centrare il terzo postoche la miahaun. Oggi mancava la vittoria solo per rendere la giornata ...

