Giro d’Italia 2021, 10^tappa L’Aquila-Foligno oggi in tv: orari e diretta streaming (Di lunedì 17 maggio 2021) Il Giro d’Italia 2021 arriva al primo giorno di riposo con la decima tappa, da L’Aquila a Foligno dopo 139 chilometri che potrebbero vedere i velocisti di nuovo protagonisti. Dopo le fatiche e il freddo degli ultimi giorni, i corridori proveranno a salvare le energie per le prossime giornate che si preannunciano davvero impegnative per gli uomini di classifica. SEGUI IL LIVE SU SPORTFACE DECIMA TAPPA: PERCORSO E ALTIMETRIA orari, TV E streaming – Gli appassionati potranno seguire la corsa in diretta tv integrale sia sui canali RaiSport e RaiDue che su Eurosport, oltre che in streaming su RaiPlay, Eurosport Player, Sky Go e Dazn. La partenza da L’Aquila è in programma per le 13:40, mentre l’arrivo di ... Leggi su sportface (Di lunedì 17 maggio 2021) Ilarriva al primo giorno di riposo con la decima tappa, dadopo 139 chilometri che potrebbero vedere i velocisti di nuovo protagonisti. Dopo le fatiche e il freddo degli ultimi giorni, i corridori proveranno a salvare le energie per le prossime giornate che si preannunciano davvero impegnative per gli uomini di classifica. SEGUI IL LIVE SU SPORTFACE DECIMA TAPPA: PERCORSO E ALTIMETRIA, TV E– Gli appassionati potranno seguire la corsa intv integrale sia sui canali RaiSport e RaiDue che su Eurosport, oltre che insu RaiPlay, Eurosport Player, Sky Go e Dazn. La partenza daè in programma per le 13:40, mentre l’arrivo di ...

