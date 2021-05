Giro a ruota libera – Vince Sagan ma in classifica è giallo Bernal | sullo sterrato ne è valsa la pena?

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 17 maggio 2021) Più della tappa di oggi, piccole riflessioni sulla tappa di ieri. La nona. Beethoveniana, nel finale grandioso e spettacolare. Ci siamo entusiasmati tutti per l’omerica progressione del colombiano Egannell’ultimo chilometro. Ha fatto il vuotoche portava al traguardo di Campo Felice, superando in tromba, manco fosse una motocicletta, i due superstiti di una lunga fuga, beffati dal vincitore del Tour 2019, risucchiati dai più forti che hanno cercato di limitare i danni. Il ciclismo dà, il ciclismo toglie.ha sfilato la maglia rosa al simpatico Attila Valter, l’unno del pedale. Ha dato “un chiaro segnale” (citazione enfatica dei cronisti) agli avversari. Gli sono venute le lacrime agli occhi perché lui è cresciuto ciclisticamente in Italia. Lo aveva scovato quella vecchia volpe di Gianni ...