Giornata mondiale contro l' omofobia | la bifobia e la transfobia | perché si celebra il 17 maggio

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 17 maggio 2021) Il 17silal', lae la. A istituirla è stata l'Unione europea nel 2007: la data fu scelta, con ricorrenza annuale,fu proprio il 17del 1990 il giorno in cui l'Organizzazionedella Sanità (Oms) eliminò ufficialmente l'omosessualità dall'elenco delle malattie mentali - anche se poi trascorsero altri quattro anni affinché la decisione divenisse effettiva, con la successiva edizione del manuale di riferimento Dsm (Diagnostic and statistical manual of mental disorders) per medici e psichiatri su tutti i disordini mentali. Prima di depennarla dalla lista, anche l'Oms considerava dunque l'omosessualità una malattia, ...