Giornata Internazionale contro l’omofobia | Bianchi | “La Scuola sia sentinella dell’inclusione”

(Di lunedì 17 maggio 2021) "Lal'omofobia, la transfobia e la bifobia ci ricorda l’importanza del nostro impegno per costruire una società più inclusiva per tutte e per tutti. In questo, il ruolo dellae di ciascuna persona che anima la vita delle istituzioni scolastiche è fondamentale" - dichiara il Ministro dell’Istruzione, Patrizio. L'articolo .

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Giornata Internazionale

Oggi, 17 maggio , è lacontro l'omofobia, la transfobia e la bifobia . La data è stata scelta per ricordare il 17 maggio 1990 , il giorno in cui l' Oms cancellò l'omosessualità dall'elenco delle ...'Oggi, 17maggio, è lacontro omofobia, bifobia e transfobia. Ora avanti al Senato per approvare il ddl Zan. Bisogna fermare offese, violenza e discriminazioni ed è tempo di muoversi, non a parole ma ...Roma, 17 mag. (Adnkronos) - “Celebriamo oggi l’ennesima giornata internazionale contro l’omofobia e la transfobia senza avere ancora una legge che reprima i crimini d’odio nei confronti della comunità ..."È l'occasione per ribadire il rifiuto assoluto di ogni forma di discriminazione e di intolleranza ", ha detto ...