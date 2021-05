Giornata contro omofobia e transfobia | 5 film per omaggiarne la sensibilità

Leggi su zon

(Di lunedì 17 maggio 2021) Il 17 maggio si celebra lamondialel’e la. Diverse sono le pellicole che hanno segnato la storia La tematica Lbgtq+ non è mai stata così attuale ed importante. Oggi, nella ricorrenza dellamondialel’e la, ripercorriamo le tappe cinematografiche che hanno portato ad una maggiore consapevolezza sul tema. Unaparticolare, 1977 Non possiamo non iniziare la rassegna con uno dei pilastri del cinema italiano. Il 6 maggio 1938 il marito di Antonietta, interpretata da Sophia Loren, decide di portare i figli a roma a vedere il Duce che di lì a poco avrebbe incontrato Adolf Hitler. La donna resta nel caseggiato con Gabriele, nei panni di Marcello ...