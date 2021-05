Giornata contro l' omotransfobia | Gay Help Line | Ogni giorno 50 richieste d' aiuto

(Di lunedì 17 maggio 2021) Circa 50d’al, fra chat e telefonate. In media 20mila all’anno. Per il 60% provengono da giovani in età 13-27 anni. Sempre fra i giovani, uno su due ha subito moderati o gravi problemi in famiglia in seguito al proprio coming out. È questa la situazione fotografata nei dati raccolti da Gay.it, il contact center nazionale antiomofobia e antitransfobia per persone gay, lesbiche, bisex e trans gestito dal Gay Center. Questi numeri diventano ancora più cruciali oggi, quando ricorre lainternazionalel’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia. La data ricorda il 17 maggio 1990: quell’Oms rimosse l’omosessualità dalla lista delle malattie mentali.

GiuseppeConteIT : La giornata internazionale contro l’omofobia, la transfobia e la bifobia è di stimolo alla riflessione ma anche all… - EnricoLetta : Celebriamo la Giornata internazionale contro omofobia, bifobia, transfobia con un impegno concreto: approvare subit… - lauraboldrini : #17maggio Giornata Internazionale contro #omofobia #bifobia #transfobia. Siamo ad un passo da un traguardo storic… - enjolrasimp : RT @xbego0dx: giornata contro l'omotransfobia e invece di postare foto di persone famose che si sono trovate a dover affrontare questi prob… - onlythebravehsl : RT @giuuliarusso: 17 maggio: giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia -

Ultime Notizie dalla rete : Giornata contro

La ricorrenza, celebrata in 130 Paesi, è promossa dal Comitato Internazionale per lal'Omofobia e la Transfobia e riconosciuta dall'Unione europea e dalle Nazioni Unite. L'obiettivo ...Ecco chi arbitrerà la sfida tra biancocelesti e granata all'Olimpico Domani sera la Lazio scenderà in campoil Torino per il recupero della 25esimadi campionato. L'arbitro designato ..."No alle discriminazioni e no alla violenza. La Giornata internazionale contro l'omofobia, la transfobia e la bifobia sia occasione di riflessione. Bene intervenire contro ogni forma di intolleranza, ...Sono i dati di Gay help line, resi noti in vista della 31esima giornata internazionale contro l’omotrasnfobia, che si celebra oggi. Gay Help Line: i numeri. Al gayhelpline.it, contact center contro om ...