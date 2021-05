Giornata contro l’omofobia | Ikea | «Per un mondo dove tutti possano sentirsi a casa»

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 17 maggio 2021) Una bandiera con sempre più colori. IKEA è da sempre fortemente impegnata per l’equità di genere, l’inclusione e la valorizzazione delle differenze, a partire dall’ambiente di lavoro. Nella Giornata Internazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia lo ricorda ancora una volta. È infatti l’occasione per ribadire il suo impegno sui diritti civili, facendo un ulteriore passo in tema d’inclusione per favorire il progresso verso una società più equa, dove tutte le identità rappresentate dalla comunità LGBT+ possano sentirsi a casa.