Giornata contro l' omofobia | Biden | ' Sarò sempre a fianco della comunità Lgbt'

GiuseppeConteIT : La giornata internazionale contro l’omofobia, la transfobia e la bifobia è di stimolo alla riflessione ma anche all… - luigidimaio : Oltre a celebrare una giornata, servono gesti concreti. In Parlamento bisogna accelerare con la legge contro l’omot… - virginiaraggi : #17maggio Oggi è la giornata internazionale contro l’omofobia, la transfobia e la bifobia. Roma condanna qualsiasi… - rainbow_vals : RT @chiaralaporella: Oggi è la giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia. Prima di iniziare voglio ricordarvi d… - heyredhoney : RT @neromalpelo: il presidente Draghi ritenne una priorità esprimersi sulla superlega, ma a quanto pare non ha nulla da dire sulla giornata… -

Bandiere arcobaleno nelle principali sedi istituzionali, compresa la Commissione europea, per ribadire la centralità della tutela dei diritti delle persone lgbt... il presidente americano Joe Biden ha espresso, assieme alla moglie Jill, il suo supporto ai diritti della comunità Lgbt negli Stati Uniti, in occasione dellainternazionalel'...Prosegue la preparazione dei granata agli ordini di Davide Nicola in vista della partita di domani contro la Lazio. Prosegue la preparazione del Torino di Davide Nicola verso la sfida contro la Lazio.Don Stefano Curotto, arciprete della parrocchia di Santi Gervasio e Protasio a Rapallo, in occasione della giornata contro l’omofobia ha voluto lanciare un messaggio. Lo ha fatto attraverso il sito de ...