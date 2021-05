Giornata contro l’omofobia 2021 | la lezione delle Famiglie Favolose

Leggi su iodonna

(Di lunedì 17 maggio 2021) Carlos è un fenicottero rosa, e cerca l’amore della sua vita, per sistemarsi e smettere di viaggiare. Quando arriva il momento, si pettina le piume e si mette in mostra. Ma il suo sguardo incontra quello di Fernando, e scocca la scintilla. La storia dei due fenicotteri rosa è unasette raccontate nel bel libro per bambini(Salani editore) di Francesco Maddaloni e Guido Radaelli. Sono settediverse da quelle tradizionali con mamma e papà, ma tutte tenere e unite da un grande affetto. Mirtilla cresce in una fattoria con la mamma dalmata, ma solo quando è abbastanza grande la mamma le rivela la verità, e cioè che lei non è una cagnolina ma una pecorella trovata sotto un cespuglio di mirtilli. Poi c’è Amani, una leoancina che vuole fare le cose dei maschi, perché lei stessa ...