Giornalista palestinese incinta uccisa dalle bombe a Gaza | aveva 30 anni

Leggi su tpi

(Di lunedì 17 maggio 2021) Tra le vittime di un bombardamento israeliano di mercoledì notte spicca il nome di Reema Saad, unadi 30, al quarto mese di gravidanza. Con lei hanno perso la vita il marito e i due figli. Come ricostruisce la testata Middle East Eye, lasi trovava nel suo appartamento nel sobborgo di Tal al-Hawa, a sud diCity, quando intorno all’1:30 di notte l’edificio è stato colpito dall’ennesimo raid, che non ha lasciato scampo a nessun membro della sua famiglia. Dopo il bombardamento, i soccorsi sono intervenuti per estrarre le persone rimaste sotto le macerie: il corpo di Reema è stato trovato senza vita, mentre il marito e il figlio più piccolo sono stati portati in ospedale, dove sono poi deceduti. Dispersa la piccola Mariam. Reema avrebbe voluto che la prossima a nascere fosse una bambina, ...