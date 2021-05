Giorgio Armani, nuovo progetto per le donne: “Crossroads” (Di lunedì 17 maggio 2021) Giorgio Armani non è solamente il fondatore di una delle maison più amate e apprezzate d’Italia e nel mondo, ma anche un imprenditore molto attento alle tematiche sociali. L’ultimo progetto lanciato dalla azienda Armani è “Crossroads”, una campagna per sensibilizzare sulle donne e la loro complessa situazione nel mondo lavorativo. Scopriamo di che cosa si parla. Essere una donna nel 2021 non è ancora un tema che può essere trattato Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 17 maggio 2021)non è solamente il fondatore di una delle maison più amate e apprezzate d’Italia e nel mondo, ma anche un imprenditore molto attento alle tematiche sociali. L’ultimolanciato dalla aziendaè “”, una campagna per sensibilizzare sullee la loro complessa situazione nel mondo lavorativo. Scopriamo di che cosa si parla. Essere una donna nel 2021 non è ancora un tema che può essere trattato Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

Momihael1100 : ?? Giorgio Armani My Way ???? 75ml?? - Marilenapas : RT @Corriere: Gli yacht di Italian Sea Group sbarcano in Borsa, tra gli investitori c’è Giorgio Armani - Profilo3Marco : RT @Corriere: Gli yacht di Italian Sea Group sbarcano in Borsa, tra gli investitori c’è Giorgio Armani - Profilo3Marco : RT @Corriere: Gli yacht di Italian Sea Group sbarcano in Borsa, tra gli investitori c’è Giorgio Armani - conteadifoix : RT @Corriere: Gli yacht di Italian Sea Group sbarcano in Borsa, tra gli investitori c’è Giorgio Armani -