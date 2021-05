Advertising

zazoomblog : Giorgia Meloni prima donna premier della Repubblica Italiana? - #Giorgia #Meloni #prima #donna - TgrRaiTrentino : Il nome dell'esponente di Fratelli d'Italia indicato dal presidente Fugatti. Ma il partito di Giorgia Meloni dice:… - Gian59342003 : RT @beatrice_tom: Infamanti accuse nei confronti della redazione di Verissimo e a Silvia Toffanin. La loro grave colpa? Ha dato spazio a Gi… - Alise0 : RT @Kotiomkin: Giorgia Meloni scrive un libro. Come vola il tempo! Sembra ieri che li bruciava. [@creuza_de_ma_78] #Meloni #libri #17magg… - Alise0 : RT @ilruttosovrano: Giorgia Meloni dice che è pronta a governare anche se avrebbe un po' paura, si figuri noi. -

Ultime Notizie dalla rete : Giorgia Meloni

, leader di Fratelli d'Italia, non ha invece speso parole direttamente a proposito del ddl Zan, ma su Facebook ha parlato della giornata mondiale contro l'omofobia, sostenendo come il ...continua a far discutere. L'ultima in ordine di tempo è Lea T, modella transgender brasiliana , che ha polemizzato con 'Verissimo'. La figlia di Toninho Cerezo , calciatore che negli ...Forza Italia per un intervento "senza inutili forzature". Meloni: "Ue condanni Paesi in cui l'omosessualità è un reato" ...Nell'intervista promozionale fatta domenica da Lucia Annunziata a Giorgia (Meloni) nella trasmissione 'In mezz'ora in più', per l'uscita del libro 'Io sono Giorgia. Le mie radici le mie idee', la lead ...